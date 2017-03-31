Украина

Полузащитник Карпат Дмитрий Клёц рассказал о подготовке к поединку со Сталью.

Карпаты, ведущие борьбу за выживание в высшем дивизионе чемпионата Украины, 2 апреля стартует на втором этапе первенства Премьер-лиги домашним поединком против Стали. Львовяне намерены дать бой одному из лидеров второй шестерки.

"Мы напряженно готовимся, стараемся настроится как можно лучше, — поведал в интервью программе Футбол NEWS на телеканале Футбол 1 полузащитник Карпат Дмитрий Клёц. — К тому же у нас новая форма — нужно победить, чтобы сделать ее фартовой".

"Сталь удачно выступила в весенней части чемпионата, но мы одинаково настраиваемся на любого соперника, вне зависимости от его силы. Мы знаем, что у Стали есть слабые места, но я не хотел бы их озвучивать, чтобы не облегчать жизни сопернику".

Перед стартом второго этапа украинского первенства Карпаты занимают 4-е место во второй шестерке, на 3 очка оторвавшись от зоны вылета (13 очков в активе), а Сталь делит 1-е — 2-е места с Ворсклой.