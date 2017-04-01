Украина

Исполняющий обязанности главного тренера Днепра Дмитрий Михайленко поделился своими ожиданиями от матча с Зиркой.

"Для нас все матчи и соперники – принципиальные. Команда, которая обыгрывает Динамо Киев у себя на поле, заслуживает большого уважения", — сказал Михайленко.

"Эта команда, которую можно назвать опытной, она составлена из опытных игроков. Мало молодежи. Там выступают игроки, которые прошли и Первую лигу, и уже с опытом выступлений в высшем дивизионе".

"Мне очень нравится Зирка, симпатичная команда, которая старается играть в пас, любит быстро атаковать – особенно сейчас, подписав нового форварда. Поэтому мы ждем тяжелой игры. Что получится – покажет сам матч, потому что у нас не было много времени подготовиться к этому поединку", — резюмировал Михайленко.

Поединок между Днепром и Зиркой состоится сегодня. Начало встречи — в 14:00.