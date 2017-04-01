Стали известны стартовые составы Днепра и Зирки, которые через полчаса откроют второй этап чемпионата Украины.
ДНЕПР ПРИМЕТ ЗИРКУ, ФК ДНЕПР
01 апреля 2017, 13:29
Днепр: Лунин — Нагиев, Сваток, Лопыренок, Влад — Адамюк, Ротань, Когут, Полевой — Довбык, Лунев
Запасные: Баштаненко, Кочергин, Баланюк, Костышин, Сафронов, Чеберко, Кожушко
Зирка: Паст — Полегенько, Фатеев, Перейра, Борха, Бацула — Лупашко, Драченко, Загальский, Попов — Ситало
Запаные: Лепка, Эсеола, Збунь, Кучеренко, Акименко, Чичиков, Жуков
Начало матча — в 14:00.
За текстовой онлайн-трансляцией можно следить здесь.