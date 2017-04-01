Днепр: Лунин — Нагиев, Сваток, Лопыренок, Влад — Адамюк, Ротань, Когут, Полевой — Довбык, Лунев

Запасные: Баштаненко, Кочергин, Баланюк, Костышин, Сафронов, Чеберко, Кожушко 

Зирка: Паст — Полегенько, Фатеев, Перейра, Борха, Бацула — Лупашко, Драченко, Загальский, Попов — Ситало

Запаные: Лепка, Эсеола, Збунь, Кучеренко, Акименко, Чичиков, Жуков 

Начало матча — в 14:00.

За текстовой онлайн-трансляцией можно следить здесь.