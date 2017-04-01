Украина

Киевский клуб отверг предложение турецкого Трабзонспора относительно трансфера защитника Домагоя Виды.

Турецкие клубы продолжают проявлять заинтересованность в хорватском беке Динамо. Ранее было известно о том, что к Виде присматриваются Бешикташ и Галатасарай. Теперь же дошло и до конкретного предложения от Трабзонспора.

Как сообщает турецкий сайт TS Kulis, Динамо отказалось продавать своего защитника за 8 млн евро. Киевляне планируют выручить за футболиста гораздо большую сумму.

В данный момент портал Transfermarkt оценивает Виду в 9 млн евро.

В нынешнем сезоне Домагой провел 20 матчей в чемпионате Украины, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.