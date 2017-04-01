Украина

Защитник Олимпиакоса Мануэль Да Кошта может перебраться в украинскую Премьер-лигу.

Как информирует сайт Filathlos.gr, киевский клуб проявляет интерес к защитнику чемпиона Греции и сборной Марокко Мануэлю да Коште. Сообщается, что скауты Динамо просматривали марокканца в матче Лиги Европы против Бешикташа.

Отметим, что соглашение защитника с греческим клубом закончится летом 2018 года.

Мануэль да Кошта перешел в Олимпиакос в летнее трансферное окно 2015 года. Также он играл за Нанси, ПСВ, Фиорентину, Сампдорию, Вест Хэм, Локомотив Москва, Насьональ и Сивасспор.