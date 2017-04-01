Украина

Защитник донецкого Шахтера Исмаили дос Сантос считает, что Горнякам необходимо быть предельно сконцентрированными в матче с Зарей.

1-го апреля Шахтер провел заключительную тренировку перед матчем с Зарей. После занятия Исмаили пообщался с журналистами, оценив подготовку команды ко второму этапу чемпионата Украины и поделившись своими ожиданиями от предстоящего матча с Зарей.

"Мы отлично поработали эти две недели. У нас не было официальных матчей, но практически каждый день очень интенсивно тренировались. Улучшили некоторые игровые моменты, которые нуждались в корректировке. Думаю, Шахтер полностью готов к старту второго этапа чемпионата и, надеюсь, мы будем продолжать демонстрировать хороший футбол в предстоящих поединках".

"Совсем недавно встречались с Зарей в Харькове, где добыли непростую победу. Уверен, завтра игра будет складываться по такому же сложному сценарию. Луганчане всегда создают много проблем нашей команде. Если не будем внимательными, могут возникнуть непредвиденные сюрпризы. Мы не должны этого допустить".

Также Исмаили подчеркнул, что Горнякам необходимо сохранять предельную концентрацию в течение всего матча, чтобы не пропустить на контратаке.

"В последней встрече с соперником мы как раз пропустили гол после подачи углового. Еще раз повторюсь, нужно действовать очень сконцентрировано в обороне. На тренировках мы стараемся отработать все эти нюансы".

Рассказал защитник и о своей текущей игровой форме.

"Я чувствую себя просто замечательно! Мистер мне доверяет, а я стараюсь помогать команде побеждать в каждом поединке. Шахтер ждет самая ответственная часть чемпионата. Если мы действительно хотим завоевать золотые медали в этом сезоне, то не должны расслабляться ни на секунду".

Матч 23-го тура Премьер-лиги Украины Заря – Шахтер состоится 2 апреля в Запорожье на Славутич-Арене.