Черноморец: Каневцев — Люлька, Хочолава, Аблитаров, Азацкий, Каплиенко —Андриевский, Кабаев, Смирнов, Коркишко — Хобленко

Запасные: Ковалец, Элиас, Барилко, Безрук, Третяков, Данченко, Мусолитин

Олимпик: Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Шестаков, Богданов, Цымбалюк, Моха, Гошкодеря— Матяж

Запасные: Парцвания, Гемега, Федорив, Жураховский, Брикнер, Котляров, Гринь 

Начало поединка в 17:00.

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