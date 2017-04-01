Стали известны стартовые составы Днепра и Зирки, которые через полчаса откроют второй этап чемпионата Украины.
Моха, - Getty Images
01 апреля 2017, 16:45
Черноморец: Каневцев — Люлька, Хочолава, Аблитаров, Азацкий, Каплиенко —Андриевский, Кабаев, Смирнов, Коркишко — Хобленко
Запасные: Ковалец, Элиас, Барилко, Безрук, Третяков, Данченко, Мусолитин
Олимпик: Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Шестаков, Богданов, Цымбалюк, Моха, Гошкодеря— Матяж
Запасные: Парцвания, Гемега, Федорив, Жураховский, Брикнер, Котляров, Гринь
Начало поединка в 17:00.
За текстовой трансляцией матча можно следить здесь.