Украина

Одесситы и дончане продемонстрировали весьма инертный футбол, не создав практически никакой остроты у ворот друг друга.

Перед началом матча в Одессе многие отдавали преимущество Олимпику, полагая, что именно донецкая команда является фаворитом в отчетном поединке. Тем не менее, игра оказалась равной – вернее в равной степени беззубой.

В основном на поле преобладала физическая борьба, приправленная невынужденными ошибками со стороны обеих соперников. И одесситы, и дончане охотно шли в стыки, при этом позволяя себе слишком много неуклюжих действий. В результате зрители увидели вязкий и силовой футбол, в котором мяч большинство времени находился в центре поля и не задерживался надолго ни у одной из команд.

В первом тайме из действительно опасных моментов выделить попросту нечего. Было несколько потенциально острых эпизодов, но в ключевые моменты либо нападающие не могли укротить мяч, либо защитники успевали вернуться и предотвратить угрозу в самом зачатке. Дальние удары в исполнении обеих команд угрозы воротам также не несли, а постоянные повреждения игроков в борьбе друг с другом еще больше сбивали и без того невысокий темп, заставляя зрителей подолгу наблюдать за работой раз за разом появляющегося на поле медперсонала.

Вторая половины игры прошла фактически в том же ключе. Футболисты много боролись и выкладывались на поле, однако креатива в игре командам явно недоставало. Вполне возможно, на игру ощутимо повлиял газон в Одессе, который местами просто отсутствовал. Далеко не лучшим было поле для того, чтобы проявить свои технические качества.

Еще немного понаблюдав за действиями врачей на поле, болельщики, наконец, дождались какой-никакой кульминации. Последние минуты действительно выдались весьма интересными. Черноморец на правах хозяев устремился в атаку, и имел два неплохих момента, чтобы забить. Сначала Ковалец, получив мяч в штрафной площади Олимпика, резким движением ушел от соперника и пробил в ближний угол – Махарадзе выручил. Затем за две минуты до конца матча победу одесситам мог принести Хобленко, однако Алексей не сумел нанести акцентированный удар головой фактически с линии вратарской площади.

Гости же отметились несколькими неплохими контратаками, которые запорол вышедший на замену Гринь. Нападающему Олимпика дважды не хватило скорости для того, чтобы убежать на свидание с вратарем, при этом здорово отрабатывал и защитник хозяев Данченко, который также появился на поле во втором тайме и на свежих ногах умудрялся поспевать за Гринем.

Итоговый результат можно назвать полностью закономерным – как говорится, счет по игре. Ни одна из команд толком на гол не наиграла, а потому на табло так и застыли скучные ноли.

Тем не менее, желания биться и самоотверженности командам не занимать, а потому матчи с ними ни для кого в верхней шестерке не покажутся легкой прогулкой.

Черноморец – Олимпик 0:0

Черноморец: Каневцев — Люлька, Хочолава, Аблитаров, Азацкий (Элиас, 67), Каплиенко —Андриевский, Кабаев (Данченко, 63), Смирнов (Ковалец, 7), Коркишко — Хобленко

Олимпик: Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Шестаков, Богданов, Цымбалюк, Моха (Федорив), Гошкодеря (Брикнер, 41) — Матяж (Гринь, 69)

Предупреждения: Люлька,19 – Немчанинов, 68