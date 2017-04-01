Украина

Во втором тайме подопечные Василия Сачко упустили уйму стопроцентных моментов, но в итоге победили.

Второй матч дня в нижней шестерке украинской Премьер-лиги проходил в Полтаве. В гости к местной Ворскле приехала Волынь, которая сейчас явно переживает не лучшие времена. Подопечные Виталия Кварцяного занимают последнее место в турнирной таблице и являются главными претендентами на вылет.

Однако неудачный сезон проводят и их соперники — полтавчане. Ни для кого не секрет, что, и болельщики, и тренерский штаб, и даже футболисты "зелено-белых" сокрушены тем, что оставшиеся матчи Ворскла сыграет не в верхней шестерке, а в нижней. Возможно, именно поэтому в поединке с Волынью поддержка у "ворсклян" была совсем небольшая. Стадион был практически пуст, за исключением самых преданных фанатов команды.

Первая половина встречи прошла под эгидой "бороться, бороться, и еще раз бороться". Игроки обеих команд сбивали и ломали друг друга, а судья раз за разом свистел, вследсвие чего уже в первом тайме успел показать четыре желтые карточки.

Однако успевали футболисты и угрожать воротам. Первая, по-настоящему, хорошая возможность забить была у гостей, когда после подачи со штрафного Мемешев с лета пробил в штангу ворот Сарнавского. Полтавчане также имели свои шансы, но зачастую в этих эпизодах подопечным Василия Сачко не хватало исполнительского мастерства. Однака хватило его Шарпару на 34-й минуте, когда хавбек хозяев получил отличный разрезной пас от Мякушко, вышел на свидание с голкипером, и, спокойно обыграв того, катнул мяч в пустые ворот. 1:0.

Во втором тайме Волынь пошла в атаку, да так пошла, что совсем забыла о защите собственных ворот. Стопроцентных шансов забить у футболистов Ворсклы было очень много, но реализовать свой момент им удалось лишь раз — на 62-й минуте Хлебас получил отличный пас из глубины и реализовал выход один в один. Безобразие оборонных действией гостей продолжалось вплоть до конца матча, но "зелено-белым" все время что-то мешало завершать свои атаки точным ударом, и матч так и закончился со счетом 2:0.

Таким образом, Ворскла одержала первую победу во второй части чемпионата Украины, и, наверняка, после этого поединка жалеет что играет в нижней шестерке, а не верхней. Ну а Волынь... У Волыни все очень плохо.

Ворскла — Волынь 2:0

Голы: Шарпар, 34, Хлебас, 62.

Ворскла: Сарнавский — Сапай, Чеснаков, Чижов, Ребенок — Ткачук (Кунев, 79), Кравченко — Мякушко, Шарпар, Одарюк (Сакив, 88) — Хлебас (Загорулько, 85).

Волынь: Кичак — Никитюк, Логинов, Горопевшек, Шаповал — Тетеренко, Романюк (Задерецкий, 78) — Герасимюк, Диденко (Ляшенко, 59), Мемешев (Дудик, 46) — Петров.

Предупреждены: Ребенок, Чижов, Шарпар — Горопевшек, Никитюк.