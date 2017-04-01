Украина

Голкипер Днепра Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды в матче против Зирки.

В поединке 23-го тура чемпионата Украины Днепр в родных стенах добыл минимальную победу над Зиркой.

"Очень важная победа в психологическом плане после серии ничьих. Думаю, мы заслужили ее. Все ребята отдались игре полностью. Мне показалось, что мы немного переиграли соперника. У них было не так уж много моментов", — цитирует вратаря официальный сайт Днепра.

"У нас молодая команда, и каждый хочет расти, прибавлять. Стать лучше, сильнее и остаться в премьер-лиге, чтобы играть в ней и в следующем сезоне. Дополнительная мотивация — играть для наших болельщиков".

"Футболка в поддержку Киреева? Мы хотели этого, а главное — надо было поддержать Виталика. Думаю, ему было приятно. И это показатель того, что у нас дружная команда, где все стоят друг за друга. Желаю Виталику скорейшего выздоровления! Мы ждем его на поле".

"Интерес со стороны Шахтера? Я узнаю об этом только из интернета", — добавил Андрей.

В следующем туре команде Лунина предстоит матч с Карпатами.

