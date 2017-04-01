Представляем вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Украины между Черноморцем и Олимпиком.
Черноморец - Олимпик, fotball.ua
01 апреля 2017, 19:46
Матч между Черноморцем и Олимпиком закончился безголевой ничьей.
Черноморец: Каневцев — Люлька, Хочолава, Аблитаров, Азацкий (Элиас, 67), Каплиенко — Андриевский, Кабаев (Данченко, 63), Смирнов (Ковалец, 7), Коркишко — Хобленко
Олимпик: Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой — Айет, Немчанинов — Шестаков, Богданов, Цымбалюк, Моха, Гошкодеря (Бринки, 41) — Матяж (Гринь, 69)
Предупреждения: Люлька, 19 — Немчанинов, 68