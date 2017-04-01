Украина

Полузащитник Днепра Евгений Чеберко поделился своим мнением после матча с Зиркой.

Второй этап чемпионата Украины начался удачно для Днепра, команда дома смогла переиграть Зирку.

"Я бы не сказал, что второй тайм в нашем исполнении получился не очень удачным.Просто команда немного подустала, у нас было очень много людей, которые ездили в сборные. Ну и Зирка стала больше доставлять мяч вперед и с ее игроками было непросто бороться. Но я бы не сказал, что во втором тайме мы играли хуже, чем до перерыва, хотя именно тогда мы владели заметным преимуществом", — приводит слова футболиста официальный сайт Днепра.

"Нельзя сказать, что мы чувствовали, что выиграем. Хотим всегда победить — это да. Очень рады, что наконец прервали безвыигрышную серию. Сколько раз до этого чего-то не хватало! То не можем забить из выгодных положений, то пропустим какие-то нелепые голы, да еще и в концовке! Но этот соперник нам по зубам, поэтому мы выполнили свою задачу".

"Серия без поражений? Вдохновляет, да, но мы ведь и долго не выигрывали. Вообще, доставляет удовольствие, когда мы не пропускаем. Да, есть проблемы в атаке, голы тяжело даются, но игра «на ноль» означает надежность в обороне и как минимум то, что не проиграем. А проблемы впереди потому, что там у нас действуют одни молодые исполнители".

Следующий матч Днепр проведет на выезде против Карпат.