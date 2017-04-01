Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Украины между Ворсклой и Волынью.
ФК Ворскла
01 апреля 2017, 21:16
Ворскла дома одержала уверенную победу над Волынью (2:0).
Ворскла — Волынь 2:0
Голы: Шарпар, 34, Хлебас, 62.
Ворскла: Сарнавский — Сапай, Чеснаков, Чижов, Ребенок — Ткачук (Кунев, 79), Кравченко — Мякушко, Шарпар, Одарюк (Сакив, 88) — Хлебас (Загорулько, 85).
Волынь: Кичак — Никитюк, Логинов, Горопевшек, Шаповал — Тетеренко, Романюк (Задерецкий, 78) — Герасимюк, Диденко (Ляшенко, 59), Мемешев (Дудик, 46) — Петров.
Предупреждения: Ребенок, Чижов, Шарпар — Горопевшек, Никитюк.