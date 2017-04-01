Украина

Главный тренер Черноморца Александр Бабич не спешит обвинять в нулевой ничьей с Олимпиком плохой газон стадиона одесситов.

Черноморец и Олимпик так и не смогли распечатать ворота друг друга в 23-м туре Премьер-лиги.

"Получилась боевая, силовая игра со множеством вертикальных передач, с борьбой в средней зоне. Очень много стандартных положений, на которые мы тоже рассчитывали. Я думаю, что у обеих команд были моменты, игра была до первого забитого гола. Тогда одна из команд раскрылась бы. Тем не менее, сыграли вничью с достаточно организованной командой, которая играет на контратаках. Считаю, что ничейный результат закономерный", — цитирует Бабича официальный сайт Черноморца.

Главный тренер Олимпика Роман Санжар отметил состояние газона мешало показывать качественную игру.

"Могу сказать, что поле весеннее. Есть определенные проблемы, но, тем не менее, поле ровное, поле плотное, оно не плывет. И на этом поле тоже можно играть в футбол. Да, брака становится чуть больше, но как раз на этом поле видны те проблемы "техники", которые есть у одной и другой команды", — считает Бабич.

Журналисты высказали предложение Черноморцу перебраться на временной основе на стадион "Спартак", где газон находится в лучшем состоянии.

"Там, как я понимаю, есть нюансы по поводу аттестации стадиона. А какой стадион у нас есть как запасной вариант? Я не могу это комментировать. Есть руководство клуба, которое лучше знает данную ситуацию".

В следующем туре Черноморец на выезде сыграет с Шахтером. Игра состоится 9 апреля.