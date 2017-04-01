Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар уверен, что невысокое качество газона на стадионе Черноморец помешало показать хорошую игру в матче с одноименной командой.

В 23-м туре Премьер-лиги Олимпик и Черноморец расписали скучную ничью 0:0.

"На таком поле другого футбола не могло быть", — уверен Санжар.

"Очень сегодня получился тяжелый матч. Две команды выбрали тактику играть как можно проще. Поэтому на поле преимущественно была борьба, единоборства. Борьба была мужская, достаточно жесткая, рефери приходилось часто останавливать матч. Две команды хотели победить, потому что каждый решает свою задачу. В Одессе играть всегда сложно очень сложно, но, несмотря ни на что, мы смогли выстоять и заработать одно очко".

По ходу матча Роману Санжару пришлось менять защитника Виталия Гошкодерю.

"В одном из столкновений он получил удар и у него что-то с шейными позвонками. Он почувствовал, что голова кружится и попросил замену", — объяснил Санжар.

В следующем туре Олимпику предстоит сразиться с Динамо на выезде. Встреча состоится 9 апреля.