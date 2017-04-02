Украина

Защитник Днепра Дмитрий Нагиев прокомментировал свой забитый гол, а также победу днепропетровской команды в матче против Зирки (1:0).

В поединке 23-го тура чемпионата Украины Днепр в родных стенах добыл минимальную победу над Зиркой, победу "сине-бело-голубым" принес забитый гол Нагиева.

"Ощущения превосходные! Очень хотел забить, тем более мы готовили нашему партнеру и товарищу Виталику Кирееву, у которого сейчас не самое простое время, сюрприз. Вы видели посвященную ему футболку, которую мы подготовили заранее. Виталику скоро предстоит операция. Он должен знать, что мы находимся рядом с ним и поддерживаем его. А самое главное это то, что выиграла команда, это очень приятно. Мы долго не могли победить, и наконец добились этого", — цитирует футболиста официальный сайт Днепра.

"Чувствовал ли я место, куда будет адресована результативная передача? Если бы я в том месте не был, меня бы все тренеры убили. Они обязывают нас врываться в штрафную на максимальной скорости. Иногда это получается, иногда нет. Слава богу, что все получилось, и я забил. Сейчас вот уже из Ювентуса звонили. Завтра еду в Турин подписывать контракт. Спасибо всем болельщикам Днепра, что поддерживали меня. Увидите в интернете мое представление."

"Судья? Вообще-то, он судил нормально, но спорные моменты были. Но главное — в его решениях не было предвзятости. Хотя думаю, что в эпизоде с назначением свободного удара он ошибся. Правда, этот момент надо будет посмотреть в повторе. Хорошо, что в том эпизоде соперники нам не забили, и мы в итоге сыграли «на ноль», уже третий раз подряд. Правда, тогда были ничьи, а теперь выиграли, так что сегодня удачный день".

"После матче беседовал с арбитром по поводу свободного удара. Спросил его, почему он принял такое решение. Ответ был, что даже если после паса Русика был рикошет, то это все равно свободный удар".



В следующем туре Днепру предстоит матч с Карпатами.