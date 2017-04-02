Защитник Шахтера Сергей Кривцов пропустит матч своей команды против Зари.
Сергей Кривцов, фк Шахтер
02 апреля 2017, 10:28
Сегодня в 19:30 Горнякам предстоит матч с Зарей в рамках 23-го тура чемпионата Украины.
Первого апреля вечером самолет с футболистами и тренерским штабом Шахтера приземлился в Запорожье. Как информирует официальный сайт Шахтера, команда прибыла на поединок в таком составе:
Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко
Защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Иван Ордец, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Исмаили
Полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Алан Патрик
Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук, Александр Зубков, Андрей Борячук
Отметим, что в этом списке нет защитника команды Кривцова. Причины его отсутствия пока не сообщаются.
В текущем сезоне за Шахтер Сергей провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.