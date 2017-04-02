Украина

Защитник Шахтера Сергей Кривцов пропустит матч своей команды против Зари.

Сегодня в 19:30 Горнякам предстоит матч с Зарей в рамках 23-го тура чемпионата Украины.

Первого апреля вечером самолет с футболистами и тренерским штабом Шахтера приземлился в Запорожье. Как информирует официальный сайт Шахтера, команда прибыла на поединок в таком составе:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко

Защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Иван Ордец, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Исмаили

Полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Алан Патрик

Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук, Александр Зубков, Андрей Борячук

Отметим, что в этом списке нет защитника команды Кривцова. Причины его отсутствия пока не сообщаются.

В текущем сезоне за Шахтер Сергей провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.