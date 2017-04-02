Украина

Полузащитник Ворсклы Сергей Мякушко прокомментировал победу своей команды в матче с Волынью (2:0).

В первом для обеих команд матче второго этапа чемпионата Украины Ворскла дома одержала уверенную победу над Волынью (2:0). В этом поединке Мякушко записал на свой счет две результативные передачи.

"Вся команда работала, все молодцы. В том числе, и тренеры, и массажисты, и доктора — мы все одна команда и все движемся в одном направлении", — сказал Сергей после матча.

"Почему решил отдать пас, а не бил сам? Мне показалось, что партнер был в лучшей позиции, поэтому я принял такое решение".

"Надеюсь сам смогу забить в следующем туре".

Следующий матч в УПЛ Ворскла сыграет на выезде против Зирки.



