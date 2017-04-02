Полузащитник Ворсклы Сергей Мякушко прокомментировал победу своей команды в матче с Волынью (2:0).
Сергей Мякушко, Ворскла
02 апреля 2017, 12:38
В первом для обеих команд матче второго этапа чемпионата Украины Ворскла дома одержала уверенную победу над Волынью (2:0). В этом поединке Мякушко записал на свой счет две результативные передачи.
"Вся команда работала, все молодцы. В том числе, и тренеры, и массажисты, и доктора — мы все одна команда и все движемся в одном направлении", — сказал Сергей после матча.
"Почему решил отдать пас, а не бил сам? Мне показалось, что партнер был в лучшей позиции, поэтому я принял такое решение".
"Надеюсь сам смогу забить в следующем туре".
Следующий матч в УПЛ Ворскла сыграет на выезде против Зирки.