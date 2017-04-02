Украина

Голкипер Волыни Артем Кичак поделился мнением после поражения своей команды в матче против Ворсклы (0:2).

В матче 23-го тура чемпионата Украины Волынь на выезде уступила Ворскле со счетом 0:2.

"Все старались, играли так, как могли. Но мы получили неожиданный первый гол, он нас надломил", — сказал Артем после матча.

"Нам нужно играть компактнее и строже в обороне. Нужно создавать голевые момента, а у нас их, к сожалению, очень мало. А даже если моменты есть, мы их не реализовываем".

"На любую игру мы выходим с целью добыть позитивный результат, но команда не всегда может выполнить установку на матч. Достучаться до всех игроков, видимо, у тренерского штаба не получается".

В следующем туре луцкой команде предстоит поединок против Стали.