Украина

Менеджер Волыни Виталий Кварцяный прокомментировал поражение своей команды в матче против Ворсклы (0:2).

Кварцяный считает, что первый гол, который пропустила его команда был забит после нарушения правил со стороны Ворсклы.

"В эпизоде с первым голом было нарушение правил против Петрова, ему заплели ноги, и он упал. Судья сказал, что игрок сам споткнулся о мяч, но вы посмотрите запись. Гол не чистый, это фальсификация", — сказал менеджер после матча.

"Наверное, наша команда немного уступала сопернику, но у меня претензий нет, все старались. Такое у нас качество футболистов. Логинов не может играть опорного, но сильнее у нас нет. Но законно мы не должны были проигрывать. Пропустили два корявых гола. Не с того некоторые тренеры начинают".

Сейчас луцкая команда занимает последнее место турнирной таблице УПЛ, в активе Волыни всего 10 очков после 23-х сыгранных туров.