Украина

Экс-нападающий Шахтера Алексей Белик будет заявлен за клуб Десна из города Погребы, в котором уже выступает еще один бывший Горняк Андрей Воробей.

Как сообщает портал FootBoom, опытный форвард Алексей Белик будет играть за Десну, которая в данный момент выступает в чемпионате Киевской области. Очевидно, Алексей и является тем самым известным футболистом, на приход которого ранее намекал главный тренер команды Вячеслав Руженцев.

Примечательно, что в Погребах уже выступает еще один легендарный для чемпионата Украины игрок – Андрей Воробей. Таким образом, в нападении у команды воссоединится старая добрая связка Белик – Воробей.

В свое время Белик отыграл за Шахтер 144 матча, отличившись 51 забитым голом.

В данный момент нападающему 36 лет. Предыдущим его клубом был запорожский Металлург, за который Алексей отметился 13 мячами в 24 матчах.