Представляем вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Украины между Александрией и Динамо.
fcdynamo.kiev.ua
02 апреля 2017, 17:40
Подопечные Сергея Реброва, проигрывая после первого тайма, смогли переломить ход встречи и добиться победы (4:1).
Александрия – Динамо 1:4
Голы: Огиря, 2 — Беседин, 59, Гармаш, 66, Ярмоленко, 84, 90+3 (с пенальти)
Александрия: Новак — Старенький, Бондаренко, Гитченко, Шендрик — Банада, Огиря (Мягков, 75) — Пономар, Грицук, Полярус (Чантурашвили, 69) — Кулиш (Приемов, 44)
Динамо: Рудько — Пантич, Вида, Кадар, Антунеш — Шепелев, Сидорчук (Рыбалка, 68), Гармаш (Цыганков, 89) — Ярмоленко, Яремчук (Беседин, 58), Морозюк
Предупреждения: Шендрик, Огиря, Старенький, Чантурашвили — Беседин