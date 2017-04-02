Украина

Защитник львовских Карпат Иван Лобай поделился впечатлениями от матча со Сталью (2:0).

"Конечно довольны, что победили и взяли три очка. Сыграли на ноль и на положительной ноте идем дальше, двигаемся вперед", — доволен Лобай.

"Как мы готовились к матчу со Сталью? Если честно, на этой неделе очень много внимания уделяли тактике — кто где должен располагаться и двигаться", — признался защитник.

"Я пропустил презентацию формы, потому что был в сборной. Смотрел по интернету — очень интересно прошло мероприятие".

"Провел три матча за неделю, и эта — четвертая. Я молодой — надо работать, играть. Что еще нужно молодому? — Только играть. Рад, что у меня есть практика и мы побеждаем", — заключил Лобай.

Напомним, что Карпаты победили Сталь благодаря дублю Александра Гладкого.