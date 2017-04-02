Украина

Главный тренер Динамо Сергей Ребров поделился своими эмоциями после матча с Александрией (4:1).

Динамо обыграло Александрию со счетом 4:1. Отметим, что после первого тайма киевляне минимально уступали своему сопернику.

"Всегда непросто играть с Александрией, потому что это организованная команда. Независимо от того, кто выходит на поле, они всегда действуют организованно, и за счет этого занимают место в первой шестерке", — цитирует Реброва официальный сайт Динамо.

"Сегодня в первом тайме мы столкнулись с определенными проблемами, конечно, в их числе и быстрый гол. Если вы видели, мы сегодня выбрали немного другую модель игры, и в первом тайме нам было непросто. Во втором тайме мы подкорректировали игру и, думаю, заслуженно победили, создавали достаточно и, что самое главное, не дали ничего создать сопернику во втором тайме. Также было важно во втором тайме реализовать те моменты, которые мы создали".

"Я уважаю тренера Александрии, он мой хороший друг. Я вижу, как он построил игру своей команды, если один-два игрока выпадают, это не создает никаких проблем, потому что команда организованная, и все подчинены одной цели. Сегодня они это показали. Да, проиграли 1:4, но я вижу, что с первой до последней минуты они придерживались плана на игру и знали, за счет чего они могут взять очки", — резюмировал тренер.