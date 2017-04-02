Украина

Наставник Стали Леонид Кучук дал свой комментарий после матча с Карпатами (0:2).

Сталь на выезде проиграла Карпатам со счетом 0:2. Оба гола на счету форварда львовян Александра Гладкого.

"Невнимательно сыграли, хоть и имели преимущество. Команда показала насколько хорошо она умеет перестраиваться. Возможно, не хватило хладнокровия и исполнительского мастерства некоторых игроков. В дальнейшем мы будем над этим работать", — цитирует Кучука официальный сайт Карпат.

"Мы можем играть по-разному. Сегодня пытались использовать слабые стороны Карпат. Матч получился интересным. Кое-кто нас критикует, но даже в этой игре мы движемся вперед. Карпаты уже нельзя назвать молодой командой. Если брать во внимание любую линию, там играют опытные игроки. Поэтому, львовский клуб тоже является опытным".

"В физическом плане мы переиграли Карпаты. Лично я не хотел, чтобы игра останавливалась. Нужно увеличивать скорость матча, заставить команды не фолить, а держаться исключительно единоборств. Это то, что двигает футбол вперед. Я хотел, чтобы мои игроки играли без пауз, наоборот, еще быстрее. Когда матч останавливается, он теряет свою зрелищность".

"Карпатам стало легче, потому что они забили. Мы меняли свои тактики взаимодействия и видели, что это стало неожиданностью для Карпат. Недоволен готовностью нескольких футболистов, но в футболе нет ничего случайного", — резюмировал тренер.