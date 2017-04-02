Украина

В поединке между Карпатами и Сталью полузащитник львовян Павел Ксенз получил повреждение.

В рамках 23-го тура Карпаты в родных стенах одолели Сталь со счетом 2:0. Оба гола за Львов забил Александр Гладкий.

В самом начале поединка травму получил один из лидеров Карпат Павел Ксенз. В итоге игрок покинул поле на 12-й минуте матча, а его место занял молодой Максим Грисьо.

Повреждение футболиста на послематчевой пресс-конференции подтвердил главный тренер Львов Олег Дулуб. Тренер сообщил, что игрок повредил колено.

Более точный характер травмы Ксенза и сроки его восстановления станут известны после прохождения медицинского обследования.