Украина

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился своими впечатлениями от матча против Александрии (4:1).

Артем Беседин отметил тенденцию, при которой соперники Динамо быстро забивают голы. Также игрок подметил, что подобное лишь больше мотивирует на ответные мячи со стороны киевлян.

"Когда Динамо пропускает мяч на первых минутах, это очень злит нашу команду. Конечно, этого делать не нужно. Мы собрались и показали очень хорошую игру во втором тайме, забили все "свои" мячи, все голы рабочие, поэтому результат закономерен", — считает Беседин.

"Лично меня пропущенный на первых минутах гол очень разозлил, и мне хотелось выйти на поле и доказать, что это случайность. Уже надоедает пропускать такие мячи, из-за которых мы выходим на матч по сути уже проигрывая. В такую ситуацию мы попадаем уже не первый раз, с этим нужно бороться", — отметил форвард Динамо.

"В моменте с голом я ждал эту передачу еще раньше, Андрей по делу раскачал оппонента, пас прошел, мяч дошел до меня, и я поставил точку в атаке. Это типичный гол нападающего. Хорошо, что забили, это был важный гол, после него команда почувствовала уверенность. Дальше уже был вопрос времени – сколько мячей мы забьем. Я больше чем на сто процентов был уверен в том, что мы победим", — признался Беседин.

Напомним, что Динамо одержало крупную победу над Александрией.