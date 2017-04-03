Украина

Football.ua выделяет самые интересные и важные моменты 23-го тура чемпионата Украины.

Новая тактическая схема Динамо

Неудачная игра Динамо в последних матчах (даже, когда киевляне выигрывали, сложно было назвать их действия привлекательными), подтолкнула Сергея Реброва к поиску новых тактических схем. Далеко ходить Сергей Станиславович не стал и использовал наработки Олега Дулуба в Карпатах. Конечно, вряд ли именно Карпаты вдохновили Реброва, но Динамо сыграло так, как играют в последнее время Карпаты, а иногда кропивницкая Зирка.

Итак, новая расстановка. Резонно предположив, что фланговые защитники (Морозюк и Антунеш) — явно не пример надежности, Ребров решил сделать с них латералей, подняв значительно выше, чем они привыкли играть в схеме с четырьмя защитниками. Основные оборонительные функции были возложены на тройку центральных защитников — Пантича, Кадара и Виду над которыми играли Сидорчук и Шепелев. Как раз эта пятерка плюс "садившиеся" при атаках соперника Морозюк и Антунеш и занимались обороной.

Наверное, главный сюрприз этого построения – Ярмоленко, который получил возможность быть минимально привязанным к флангу, а больше играл роль "свободного художника". Рядом с ним действовал Гармаш, а на острие – Роман Яремчук.

В первом тайме Динамо привыкало к новой схеме, а вот во втором мы увидели все ее плюсы. Ярмоленко в таком построении "расцвел". Уйдя из фланга, он получил большее поле для деятельности и трансформировал это преимущество в два гола и голевую передачу.

Учитывая, что в Динамо дефицит крайних защитников и, наоборот – слишком много центральных полузащитников – переход на такую схему выглядит очень разумным и своевременным решением. Единственный минус – ни Пантич, ни Кадар не выглядят футболистами того уровня, с которым можно успешно играть в еврокубках. (Александр Озирный)



Беседин выигрывает конкуренцию у Яремчука

Как раз, когда Динамо отправлялось на первый зарубежный сбор, мы писали материал о будущем Яремчука в составе Динамо. Большинство из прогнозов сбылось – Яремчук удачно прошел зимние сборы, стал игроком первой команды. Другой вопрос, что, получив ту самую возможность проявить себя, Роман пока не спешит ею пользоваться.

Трижды Яремчук выходил на замену и еще дважды (в последних двух турах) в основе – ни одного результативного действия. За это же время Беседин, который выходил трижды в основе и дважды на замену, забил уже три мяча. Причем все три – сверхважные: победный в ворота Зари, победный в ворота Олимпика плюс сравнял счет в игре с Александрией.

На первый взгляд Яремчук выглядит более разносторонним и думающим игроком, чем Беседин, Артем – прямолинейнее. Но факт – Беседин, с точки зрения результата, в конкуренции с Яремчуком уже на корпус, если не больше, впереди. Если же новая тактическая схема, которую Ребров испробовал в матче с Александрией, приживется, то Яремчук должен помнить – место для форварда в ней только одно. (Александр Озирный)



Александрия: по-другому и быть не могло

Несмотря на все старания подопечных Владимира Шарана, итог поединка все-таки читался даже после выигранного первого тайма. Хозяева выглядели запредельно мотивированными, и в первом тайме выполнили шикарный объем работы: александрийцы решили высоко прессинговать Динамо, когда киевляне начинали атаки на своей половине поле, плюс – играли максимально плотно с оппонентами один в один на всех участках поля, навязывали и выигрывали единоборства в большом количестве, а также быстро и массово выбегали в контратаки. Еще в конце первого тайма были некоторые игровые моменты, когда александрийцы оказывались за спиной Ярмоленко, прорывавшегося к их воротам, нарушали правила и тяжело дышали во время пауз – было очевидно, что в таком темпе и с таким объемом команда Шарана сможет провести от силы 15-20 минут второго тайма.

Увы, но потеря сразу десяти футболистов основного состава (не обязательно стартового, но все же) не могла пройти бесследно. И если стартовый состав Александрии выглядел более-менее по-боевому (хотя и в нем были футболисты, как вот Бондаренко, которые практически не имели бы шансов сыграть при условии готовности всех, без исключения, партнеров), то усилить игру у Владимира Шарана возможности не было. А после повреждения Кулиша стало и вовсе печально… Потому нарастающее преимущество гостей, ставшее в итоге подавляющем, было, по большому счету, неминуемым. Единственный шанс спастись у Александрии был только в том случае, если бы киевляне не смогли забить до минуты 75-ой, из-за чего начали бы нервничать и в созидании выглядели бы хуже среднего своего уровня. Однако после того, как подопечные Реброва сравняли счет, стало понятно, что победа от них не уйдет. В концовке встречи александрийцы еле перемещались по полю и элементарно не успевали и не выдерживали темп. (Анатолий Волков)

Днепр: команда не для первой лиги

Скорее всего, или даже почти наверняка, в новом сезоне Днепра не будет в УПЛ. Игорь Коломойский не собирается погашать старые долги. По итогам заседания 31 января, дисциплинарный комитет ФИФА дал клубу 90 дней, чтобы заплатить агенту Хуанде Рамоса, и четко указал на то, что в ином случае Днепр будет переведен в Первую лигу. Именно такой итог кажется сейчас самым вероятным, если не сказать неизбежным.

В то же время, после крутого пике в сентябре-октябре команда Дмитрия Михайленко, хоть и при не самой привлекательной игре с точки зрения качества и зрелищности, заслуживает хороших слов. Чего только стоит серия из восьми поединков без поражений. А в последних десяти матчах Днепр проиграл только Горнякам (плюс – четыре победы и пять ничьих). Учитывая же тот факт, что Шахтер стоит особняком в нашем чемпионате, то это поражение можно считать неминуемым – как и в случае остальных команд из нижней шестерки.

После победы над Зиркой футболисты Днепра говорили о том, что попытаются сделать все, чтобы команда не вылетела в Первую лигу с турнирной точки зрения. И нужно признать, что весной ребята действительно подтверждают свои намеренья и самоотдачей, и результатами. Есть большая вероятность того, что Днепр, даже с учетом существенно окрепших Карпат, смогут сохранить прописку в лиге благодаря набранным очкам. Другое дело, что Первая лига может стать для клуба кабинетным приговором. Сейчас же команда Михайленко не кажется аутсайдером в борьбе с львовянами. (Анатолий Волков)

Волынь: можно собирать чемоданы?

Очередное, одиннадцатое в последних двенадцати матчах, поражение луцкой команды не удивляет уже, похоже, даже самих футболистов Волыни. Например, после матча капитан команды Олег Герасимюк откровенно признался, что ему просто хочется, чтобы его коллектив где-то зацепился за очки. Скорее всего, такой вектор в целях и амбициях нынешней Волыни соответствует реальному положению дел, и о решение каких-либо турнирных задач говорить не приходится. Да и Виталий Кварцяный, хоть и проехался привычно по арбитрам, но все же признал – класс его футболистов просто не позволяет выигрывать у команд уровня Ворсклы.

Учитывая более, чем полугодичную работу футболистов без оплаты их труда, откровенно слабый состав, стабильные результаты Днепра и Карпат, на сегодняшний день шесть очков отставания от спасительного десятого места кажутся для сегодняшней Волыни неподъемной задачей. Более того, если инвесторы не рассчитаются с футболистами в ближайшее время, есть предположение, что команда рискует посыпаться на финише сезона. Впрочем, даже если она прибавит, скорее всего, Первая лига от Волыни уже никуда не денется. Хотя бы потому, что, как минимум, Карпаты продолжат стабильно набирать очки – в этом нет никаких сомнений. (Анатолий Волков)



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