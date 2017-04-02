Украина

В рамках стартовавшей 30-го марта акции #Morethanfootball Action Week Горняки проводят четыре турнира "Давай, играй!".

Первые на этой неделе соревнования участников проекта прошли в Макеевке. 80 детей двух возрастных категорий (до 10 и 13 лет) боролись за победу на синтетических полях в Червоногвардейском районе города.

Сильнейшей в младшей группе оказалась команда Донбасс, взявшая верх над Гвардейкой в серии пенальти после боевой ничьей 4:4 в основное время. Третье место занял коллектив Вымпел, а четвертыми финишировали Орлы. Матч за бронзу в квартете U13 завершился убедительной победой Лидера над Терриконом – 5:1. Более конкурентным и напряженным вышел финал, где Юзовка с хоккейным счетом 6:5 обыграла Уголек. Призеры получили грамоты и медали.

2 апреля турниры прошли сразу в двух городах проекта, причем в Курахово – впервые. Участие в матчах там приняли 70 детей возрастных групп U8 и U10. Первое место среди младших занял Донбасс, а выступавший в его составе Данил Косолап был признан MVP турнира. Лучшим вратарем оказался Илья Поясов из команды Вымпел.

В категории до десяти лет триумфовала Победа. Сразу два ее представителя получили индивидуальные награды: Данил Проскурин стал топ-игроком, а Иван Пивень – лучшим голкипером соревнований. Второе и третье места заняли Энергия и Факел соответственно.

Наиболее масштабным по количеству участников был турнир в Краматорске, где проект "Давай, играй!" проводится совместно с ПАО НКМЗ: 34 команды и 330 детей! Как и в сентябре прошлого года, финальная часть соревнований состоялась на синтетическом поле спорткомплекса Блюминг, и в этот раз дети продемонстрировали рост мастерства, достигнутый за время тренировок. Лучшими стали: в категории U9 – Соколы, U11 – Алмаз, U13 – Black Star.

– Проект ФК Шахтер Давай, играй! развивается уже несколько лет. Количество участвующих городов-филиалов постоянно растет, – говорит начальник отдела по работе с болельщиками Андрей Гладченко. – В этом году весенний цикл турниров является своего рода подготовительным этапом перед большими итоговыми соревнованиями. Они пройдут в мае в Счастливом, куда приедут лучшие команды четырех городов.

Следующий аналогичный турнир состоится 12 апреля во Львове. В нем примут участие порядка 100 детей, задействованных в проекте "Давай, играй!".

В акции #Morethanfootball принимают участие многие топ-клубы Европы, такие как ПСЖ, Интер и Милан.