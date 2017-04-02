Украина

Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура УПЛ между Зарей и Шахтером (1:2).

Донецкий Шахтер во второй раз подряд победил Зарю со счетом 2:1. Сперва Заря открыла счет, но свое преимущество подопечные Вернидуба не смогли удержать. Голы Бланко-Лещука и Тайсона решили исход встречи.

Заря — Шахтер 1:2

Голы: Бонавентуре, 31 — Бланко-Лещук, 36, Тайсон, 63.

Заря: А.Шевченко — Опанасенко, Чечер (Пилявский, 60), Форстер, Сухоцкий (Липартия, 79) — Чайковский — Гордиенко, Харатин (Любенович, 60), Паулиньо, Калитвинцев — Бонавентуре.

Шахтер: Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос (Коваленко, 78), Тайсон, Бернард (Зубков, 90+3) — Бланко-Лещук (Кучер, 89).

Предупреждения: Сухоцкий, Чечер, Чайковский — Ордец, Исмаили, Ракицкий, Срна, Малышев, Пятов.

Удаление: Ракицкий, 87, второе предупреждение.