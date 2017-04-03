Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал победу над Зарей (2:1) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

В центральном поединке 23 тура первенства УПЛ Шахтер одержал волевую победу над Зарей. Забитыми мячами в составе Горняков отличились Густаво Бланко-Лещук и Тайсон.

"Поединок был очень интенсивным и сложным. В первом тайме у нас имелись сложности: Заря больше прессинговала и была агрессивнее. Соперник всегда выигрывал как первый, так и второй мяч, выходил в атаку и создавал угрозы. Мы испытывали некоторые затруднения с построением наших действий, тем не менее организовали пару опасных эпизодов. Второй тайм провели намного лучше: было больше остроты у ворот оппонента, что привело к забитому мячу, и достаточно неплохо играли от обороны", — цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

"После перерыва Шахтер показал себя на порядок сильнее. Мы практически не давали Заре создавать моменты у наших ворот, кроме одного. В целом сегодня взяли верх над очень хорошей командой, которая принесла нам много сложностей. Это очень качественный соперник".

"Для арбитра матч выдался весьма сложным. Было много агрессивности, контакта и фолов у обеих команд. Думаю, в том эпизоде симуляции Исмаили не было. Немного непонятный момент. Конечно, я уважаю мнение арбитра, однако считаю, что симуляции там не было".

"Хочу добавить еще кое-что, поскольку просто не могу промолчать. Болельщики создали на стадионе фантастическую атмосферу. Очень важно, когда в конце поединка они заставляют аплодировать как игроков, так и тренеров – сегодня зрители действительно этого заслуживают. Футбол – это праздник, которому люди должны радоваться. От имени Шахтера я хочу поздравить болельщиков с отличной атмосферой, что царила на матче".

Шахтер продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе Горняков 63 очка. На 2-м месте Динамо (49 очков), а замыкает "тройку" – Заря (40 очков).