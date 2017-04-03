Украина

Главному тренеру Зари Юрию Вернидубу понравилась игра луганчан в матче против Шахтера (1:2).

Шахтер в гостях минимально обыграл Зарю. Луганчанам удалось открыть счет в матче в середине первого тайма, гол забил Бонавентуре после ошибки в обороне Горняков. Но удержать положительный результат подопечные Вернидуба не смогли, Густаво Бланко-Лещук и Тайсон добыли для Шахтера волевую победу.

"Считаю, в первом тайме мы полностью доминировали. Первыми забили гол. Имели еще моменты. Потом пропустили. 1:1 закончили первый тайм. Ту игру, которую показали мои ребята, за нее я очень рад", - цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

"Во втором тайме понятно, что силы нас где-то покинули. Пришлось сделать замену Вячеслава Чечера, чем возможно воспользовался соперник. Где-то, наверное, Андрей Пилявский еще не сумел войти в игру. Пропустили нелепый гол. Хотя в конце бросили все силы для того, чтобы спасти игру. Хотели уравнять шансы".

"Когда ранее в Шахтере работал Мирча Луческу, он жаловался, что все команды "строят автобусы" против Горняков и затягивают время, то сегодня, скажу честно, время тянул Шахтер. Конкретно и четко. Соперник сбивал темп".

"Еще раз скажу, что игра понравилась. Большая заслуга в этом моих ребят. Еще раз повторюсь: если уже Шахтер затягивает время, значит мы на правильном пути. Надеюсь, ребята это понимают. Нас ждут очень сложные девять туров, на которые мы будем готовиться и постараемся сделать все, чтобы двигаться дальше".

В воскресенье, 9 апреля, Заря сыграет с Александрией в рамках 24-го тура УПЛ.