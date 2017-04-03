Украина

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделились мыслями после победы над Зарей.

Шахтер одержал волевую победу над Зарей в центральном поединке 23 тура первенства УПЛ. Гол в ворота донецкого клуба забил Бонавентуре после ошибки в обороне Горняков.

"Получился хороший, боевой поединок. В первом тайме мы не успевали за футболистами Зари. В перерыве тренер обратил на это внимание, и мы сделали правильные выводы. Во втором тайме забили важный мяч, который и принес нам успех", — цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

"Как-то так получается, что мы каждый матч сами себе привозим голы... Нужно быть повнимательнее. Но это футбол, где все бывает. Главное, что команда правильно отреагировала и показала: Шахтер есть Шахтер. В целом приятно играть при такой атмосфере. Было много как наших болельщиков, так и Зари. Думаю, это будет самый посещаемый матч тура. Хочется, чтобы их было побольше".

В воскресенье, 9 апреля, Шахтер в Харькове будет противостоять Черноморцу в рамках 24-го тура УПЛ.