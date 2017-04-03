Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал игру своей команды в матче с Динамо (1:4).

Подопечные Реброва, проигрывая после первого тайма, смогли переломить ход встречи с Александрией и добиться победы (4:1).

"Мы увидели два разных тайма. В первом мы действовали безупречно, могли забить второй мяч. После перерыва сказалась функциональная подготовка некоторых игроков. В результате, во втором тайме мы „сели“ слишком глубоко и было очень тяжело обороняться", — заявил Шаран в комментарии телеканалу Футбол 1.

"Новая схема Динамо в три защитника? Мы были готовы к этому. Мы готовились играть с четырьмя защитниками, но потом Шендрик сказал, что он готов играть, и мы сыграли по-другому. Наши футболисты знали, кто с кем играет".

В воскресенье, 9 апреля, Александрия сыграет с Зарей в рамках 24-го тура УПЛ.