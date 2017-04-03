Украина

Хавбек Шахтера Максим Малышев поделился мнением о победе над Зарей (2:1) в матче 23-го тура УПЛ.

В центральном поединке 23 тура первенства УПЛ Шахтер одержал волевую победу над Зарей. Луганчанам удалось открыть счет в матче в середине первого тайма, гол забил Бонавентуре. Но взять очки команде Вернидуба не удалось, Густаво Бланко-Лещук и Тайсон добыли для Шахтера победу.

"Отличный поединок – наверняка он понравился болельщикам. Заря хорошо провела первый тайм, начав игру со схемой 3-5-2. Ощущалось, что луганчане отработали ее, и нам было тяжеловато. В перерыве наш тренер внес коррективы и указал на ошибки, поэтому вторая половина была за нами. Мы должны быть полностью готовы к каждому матчу. Рады сегодняшней победе. Она была сложной, ведь мы уступали в ходе встречи 0:1, но проявили характер и забили два важных мяча", - цитирует Малышева официальный сайт Шахтера.

Шахтер продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Украины — 63 очка. На 2-м месте Динамо — 49 очков. Следующий матч Горняки сыграют 9 апреля в Харькове в рамках 24-го тура УПЛ. Соперником Шахтера будет Черноморец.