Украина

Благодаря голам в ворота Александрии лидер Динамо Андрей Ярмоленко преодолел отметку в 150 голов в профессиональной карьере.

Динамо в рамках 23-го тура УПЛ разобралось с Александрией со счетом 4:1. В этом поединке Андрей Ярмоленко отметился дублем и результативной передачей.

Таким образом, голы Андрея стали 150-м и 151-м в его профессиональной карьере.

27-летний вингер отличился 122-мя мячами в составе Динамо, а еще 29-ю — в составе сборной Украины.

Ярмоленко выступает за Динамо с 2007 года. В текущем сезоне на его счету 7 голов и 4 ассиста в 19 матчах за Динамо в УПЛ.