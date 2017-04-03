Главный тренер Карпат Олег Дулуб признан лучшим наставником минувшего тура чемпионата Украины.
Олег Дулуб, FCKARPATY.LVIV.UA
03 апреля 2017, 16:56
В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги Карпаты под руководством Дулуба в родных стенах разобрались с набравшей ход Сталью — 2:0.
Всеукраинское объединение футбольных тренеров провело анализ и назвало наставником тура именно тренера Карпат Олега Дулуба.
Дулуб получил от жюри по 5 баллов за номинальный результат команды, трудности в управлении подопечными и тренерское мастерство.
Напомним, что лучшим тренером 22-го тура УПЛ был признан наставник Стали Леонид Кучук.