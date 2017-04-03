Украина

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко был признан лучшим игроком прошедшего тура чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига совместно с ТМ "Parimatch" провели опрос среди представителей экспертного совета и определили самого яркого исполнителя по итогам 23-го тура национального чемпионата.

Как информирует официальный сайт УПЛ, лучшим игроком тура признали футболиста Динамо Андрея Ярмоленко. Отмечается, что за 27-летнего игрока сборной Украины отдали голоса почти все респонденты.

В рамках 23-го тура Динамо на выезде справилось с Александрией — 4:1, а Андрей отметился двумя голами и одной результативной передачей.

В число специалистов, которые брали участие в голосовании, вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачов, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык и Дмитрий Поворознюк.