Украина

В Загребе состоялась жеребьевка чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.

Как информирует официальный сайт УЕФА, Украина попала в группу D вместе с Англией, Нидерландами и Норвегией.

Остальные группы сформировались следующим образом:

Группа A: Хорватия (хозяева), Испания, Турция, Италия

Группа B: Шотландия, Франция, Венгрия, Фарерские острова

Группа C: Германия, Ирландия, Сербия, Босния и Герцеговина

Групповой этап турнира пройдет с 3 по 10 мая в Хорватии. Финал запланировал на 19 мая.