В Загребе состоялась жеребьевка чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.
Сборная Украины U-17, twitter.com/ffukraine
03 апреля 2017, 20:38
Как информирует официальный сайт УЕФА, Украина попала в группу D вместе с Англией, Нидерландами и Норвегией.
Остальные группы сформировались следующим образом:
Группа A: Хорватия (хозяева), Испания, Турция, Италия
Группа B: Шотландия, Франция, Венгрия, Фарерские острова
Группа C: Германия, Ирландия, Сербия, Босния и Герцеговина
Групповой этап турнира пройдет с 3 по 10 мая в Хорватии. Финал запланировал на 19 мая.