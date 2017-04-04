Украина

Главный тренер Эвертона Рональд Куман заявил, что нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович один самых талантливых и сильных футболистов, которых он знает.

Накануне поединка с Красными Дьяволами наставник Ирисок отдал должное Златану, с которым он работал в Аяксе в самом начале карьеры Ибрагимовича.

"Я не удивлен тем, какое влияние на Премьер-лигу оказывает Златан, ведь он действительно очень силен и талантлив. Возможно, он один из самых сильных футболистов из тех, которых я знаю. Я до сих пор восхищаюсь им", — сказал специалист.

"Несмотря не свой возраст, он по-прежнему отлично показывает себя. Златан очень важен для своей команды, он забивает голы и доказывает то, что он по-прежнему один из лучших. Я его очень уважаю".

"Я тренировал Ибагимовича, когда он был еще очень молод и иногда с ним было сложно, но ничего, это нормально".

В нынешнем сезоне за МЮ 35-летний швед сыграл в 41-м поединке, в которых забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что в следующим туре подопечным Кумана предстоит матч с Красными Дьяволами. Поединок состоится сегодня в 22:00.