Украина

Полузащитник Стали Марьян Мысык подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Украины против Карпат (0:2).

Карпаты в родных стенах одержали уверенную победу на Сталью 2:0.

"С Карпатами была равная игра. В первом тайме мы не использовали свои моменты. Пропустили с пенальти. Разберем игру, сделаем выводы", — приводит слова Марьяна официальный сайт Стали.

"Почему не смогли реализовать свои моменты? Думаю, что нам просто не повезло. Лично у меня было два момента, но не получилось их реализовать".

"Карпаты не оказались для нас неудобной командой, не существует неудобных команд. Надо использовать свои моменты и тогда результат будет положительным".

"У нас будет один выходной. А дальше Леонид Станиславович расскажет нам где мы ошиблись, что сделали неправильно. И будем готовиться к следующей игре".

В следующем туре Сталь дома будет принимать Волынь. Матч состоится 8-го апреля в 14:00.

