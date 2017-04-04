Украина

Принадлежащий Шахтеру Эдуард Соболь может продолжить карьеру в турецком Бешикташе.

Руководство Бешикташа намерено предложить Шахтеру 900 тысяч евро за трансфер левого защитника Эдуарда Соболя. Сообщается, что предложенная сумма должна устроить Шахтер.

На данный момент Соболь выступает на правах аренды за луганскую Зарю, а уже после 30 июня футболист сможет оформлять переход в другой клуб.

Частые травмы Джанера Эркина вынудили Бешикташ приступить к поиску нового левого защитника. В зимнее трансферное окно представители турецкого клуба вышли на Соболя, однако в последний момент переход не состоялся.

В текущем сезоне Соболь сыграл 20 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.