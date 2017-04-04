Украина

Газон стадиона Локомотив в плохом состоянии за день до матча с Шахтером.

Стадион Локомотив должен принять матч 1/4 финала Кубка Украины между Полтавой и Шахтером. Как показывают последние снимки, состояние газона за день до игры очень плохое.

Большая часть поля лишена травяного покрытия и изобилует неровностями. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выразил свое недовольство качеством поля и изъявил желание перенести встречу на стадион Ворскла.

Напомним, что матч Полтавы и Шахтера состоится 5 апреля. Начало — в 14:00 по киевскому времени.