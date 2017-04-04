Украина

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас и представитель Лиги 1 Жером Перлемутр намерены поделиться опытом с руководством украинской Премьер-лиги.

6 апреля Киев посетят президент Ла Лиги Хавьер Тебас и генеральный секретарь World Leagues Forum (организация, которая стремится объединить в один консолидириущий центр все футбольные лиги мира) Жером Перлемутр, который одновременно является представителем французской Лиги 1.

Хавьер Тебас намерен презентовать программу сотрудничества УПЛ и Ла Лиги, а Жером Перлемутр поделится со своими украинскими коллегами основными тенденциями развития высшего дивизиона французского чемпионата и ознакомит с деятельностью WLF.

О своем визите гости расскажут представителям СМИ на пресс-конференции, которая состоится в четверг, 6 апреля, в 9:00 в конференц-зале отеля Хилтон в Киеве.