Капитан Шахтера Дарио Срна и голкипер команда Андрей Пятов не попали в заявку на матч Кубка Украины с Полтавой.
Дарио Срна, football.ua
05 апреля 2017, 09:55
Сегодня в 14:00 состоится поединок четвертьфинального матча Кубка Украины, в котором Полтава будет принимать Горняков.
Вечером, 4-го апреля Шахтер вылетел в Полтаву. В заявку на матч с местной командой Фонсека решил не включать Срну и Пятова. Причины такого решения пока неизвестны.
В целом, заявка дончан на матч с Полтавой выглядит следующим образом:
Вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий
Защитники: Богдан Бутко, Василий Кобин, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо
Полузащитники: Вячеслав Танковский, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Бернард, Марлос
Нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Андрей Борячук.