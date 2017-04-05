Украина

Капитан Шахтера Дарио Срна и голкипер команда Андрей Пятов не попали в заявку на матч Кубка Украины с Полтавой.

Сегодня в 14:00 состоится поединок четвертьфинального матча Кубка Украины, в котором Полтава будет принимать Горняков.

Вечером, 4-го апреля Шахтер вылетел в Полтаву. В заявку на матч с местной командой Фонсека решил не включать Срну и Пятова. Причины такого решения пока неизвестны.

В целом, заявка дончан на матч с Полтавой выглядит следующим образом:

Вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий

Защитники: Богдан Бутко, Василий Кобин, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо

Полузащитники: Вячеслав Танковский, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Бернард, Марлос

Нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Андрей Борячук.