Украина

Президент Полтавы Леонид Соболев на совещании перед матчем с Шахтером заявил, что его команда прекратит свое существование.

Предматчевое совещание в Полтаве длилось около пяти минут. На нем президент полтавской команды заявил, что в 14:00 официально объявит о том, что ликвидирует клуб, об этом сообщает журналист Футбол News.

Такое решение обусловлено тем, что ФФУ запретило проводить матч Полтава — Шахтер на стадионе Локомотив, именно он является местом проведения всех домашних поединков команды.

Напомним, что матч четвертьфинала Кубка Украины между Горняками и Полтавой должен был состоятся сегодня в 14:00.

