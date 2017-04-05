Украина

Газон стадиона, на котором Полтава должна была принимать Горняков находится в очень плохом состоянии.

Стадион Локомотив должен был принять матч 1/4 финала Кубка Украины между Полтавой и Шахтером.

Однако, за день до игры ФФУ запретила проводить матч на родном поле хозяев, обязав Полтаву провести его на стадионе, который соответствует всем требованиям.

Позже стало известно, что руководство полтавского клуба не намерено переносить игру на другой стадион, и встреча не состоится вовсе. Более того, президент Полтавы заявил, что вскоре объявит о прекращении существования клуба.

Но глядя на снимки газона на стадионе Локомотив становится понятно почему ФФУ запретила проводить матч на этом поле.