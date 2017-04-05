Украина

17:00, Ахтырка, стадион Нефтяник, арбитр — Юрий Грисьо (Львов), прямая трансляция на 2+2.

Четвертьфинал Кубка Украины стал, пожалуй, самым многострадальным этапом. Матч Полтавы и Шахтера, похоже, не состоится. Игра Нафтовика и Динамо также была перенесена с осени на весну, но на этот раз уже ничто не должно помешать ахтырчанам принять именитого соперника.

Для Динамо Кубок Украины едва ли не приоритетный турнир. В еврокубках не удалось снискать славы, в чемпионате отставание от Шахтера слишком большое. Последняя надежда на успех осталась в кубке, где достался представитель Первой лиги.

Команды впервые встретятся в рамках Кубка Украины. Да и в целом история противостояний Нафтовика и Динамо небогата на матчи. Всего четыре игры сыграли команды, и в трех из них победу одержали динамовцы. Один раз Нафтовик сумел завоевать ничью.

Отчетный матч точно станет для Нафтовика главной встречей всего сезона. В Первой лиге команда идет на пятом месте, а отставание от второго места составляет уже девять очков. Маловероятно, что мы увидим ахтырский клуб в УПЛ в следующем сезоне, поэтому нет сомнений, что все силы будут брошены на матч с Динамо.

Если предположить, что Нафтовик сотворит чудо и одержит победу, то есть перспектива попасть в полуфинале на Николаев и побороться за выход в финал. Думается, такой расклад окрыляет тренерский штаб и футболистов скромного клуба.

Что касается кадровых проблем, то у команд нет дисквалифицированных на отчетный матч. У Динамо же есть несколько травмированных — не сыграют Цыганков, Рыбалка и Хачериди.

Ориентировочные составы

Нафтовик: Данькович — Передистый, Бояринцев, Циколия, Зайчук — Пиднебенной, Логинов — Е. Пасич, Черний, Г. Пасич — Войцеховский

Динамо: Коваль — Кадар, Вида, Пантич — Морозюк, Корзун, Шепелев, Антунеш — Гармаш, Ярмоленко, Яремчук

Травмированные: Цыганков, Рыбалка, Хачериди