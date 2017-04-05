Гол Гармаша в конце первого тайма помог подопечным Реброва выйти в полуфинал Кубка Украины (1:0).
Гармаш пробивает по воротам, fcdynamo.kiev.ua
05 апреля 2017, 18:58
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Нафтовик-Укрнафта – Динамо 0:1
Голы: Гармаш, 44
Нафтовик-Укрнафта: Юрчук — Передистый, Бояринцев, Циколия, Билык — Е.Пасич, Пиднебенной, Лозовой (Лапин, 85), Власюк, Г.Пасич (Сондей, 79) — Черний (Загинайлов, 55)
Динамо: Коваль — Пантич, Кадар, Вида — Морозюк, Шепелев, Сидорчук (Федорчук, 74), Антунеш (Очигава, 85) — Ярмоленко, Беседин, Гармаш (Гонсалес, 67)
Предупреждения: Билык — Сидорчук, Пантич