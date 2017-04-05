Украина

Поддержите сборную Украины в поединке отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против сборной Финляндии.

11 июня 2017-го года состоится следующий выездной матч национальной сборной команды Украины по футболу в рамках квалификации Чемпионата мира-2018. Соперником сине-желтых станет национальная сборная команда Финляндии. Матч пройдет на стадионе Тампере в г. Тампере (Финляндия). Начало — в 19:00 (местное время).

Болельщики готовы поддержать главную команду страны в матче против сборной Финляндии, могут в период с 4 апреля по 15 мая приобрести билеты на сайте www.esport.in.ua.

Условия продажи билетов:

- на один аккаунт можно приобрести 6 билетов;

- при заказе обязательно необходимо предоставить свои личные данные и данные других лиц, на которых Вы заказываете билеты (номер загранпаспорта, имя и фамилия, как указано в паспорте, дату рождения)

- билеты — не именные, однако, из соображений безопасности, Футбольная Ассоциация Финляндии рекомендует собирать паспортные данные;

- получить билеты на матч Финляндия — Украина, приобретенные через сайт www.esport.in.ua, можно в офисе Федерации футбола Украины после 15-го мая. Точная дата и время получения будут сообщены дополнительно, путем направления информации на электронный адрес заказчика;

- для получения билетов обязательно иметь при себе распечатанный сертификат на получение билетов и паспорта. Такой сертификат поступит на ваш адрес после осуществления процедуры оплаты;

- также Вы можете получить билеты в г. Тампере (Финляндия) в день матча в специальной кассе стадиона. Адрес и время получения билетов будут сообщены дополнительно (электронным письмом на почту).

- билеты возврату и обмену не подлежат;

- билеты продаются в сектор для украинских болельщиков. Конкретные ряд и место не указываются.

Стоимость одного билета в сектор украинских болельщиков составляет 20 EUR. Номинальная стоимость билета — 660 гривен. Сумма в национальной валюте указана с учетом стоимости административных расходов, расходов на отправку билетов из Финляндии в Украину, приобретение валюты и комиссию банка на перевод средств. Дополнительный сервисный сбор в размере 50 гривен уплачивается за услуги компании esport.in.ua.

Ждем вас на трибунах финского Тампере и Подарим команде победный настрой и стремление!